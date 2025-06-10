Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Balikesir
Bigadiç ilçesi Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Aydın ve Balıkesir'deki orman yangınlarında son durum ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 10, 2025
➡️ Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor
➡️ Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı, zeytin ağaçlarının bulunduğu 30 dekarlık alan zarar gördü… pic.twitter.com/8yzzlov1Zj
Üç helikopter ve 4 uçak ile havadan, 6 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile karadan çalışma yapan ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Yangın çıkan bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.