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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Miraç Kaya  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında

Balikesir

Bigadiç ilçesi Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Üç helikopter ve 4 uçak ile havadan, 6 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile karadan çalışma yapan ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yangın çıkan bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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