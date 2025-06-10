Dolar
39.21
Euro
44.84
Altın
3,331.39
ETH/USDT
2,778.30
BTC/USDT
110,000.00
BIST 100
9,659.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da üç bölgede orman yangını çıktı

Yunanistan'da üç bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ayhan Mehmet  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Yunanistan'da üç bölgede orman yangını çıktı

Gümülcine

Başkent Atina yakınlarındaki Anavisos bölgesinde öğle saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Palea Fokea'da yaşayanlardan evlerini terk etmeleri istendi.

Yangına, 110 itfaiyeci ve 28 araçla karadan, 3 uçak ve 3 helikopterle havadan müdahale ediliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca Midilli Adası’ndaki Paleokipos bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgede bulunan anaokulu ve ilkokul önlem amaçlı tahliye edildi.

Batı Trakya’da İskeçe ilinin Avdira bölgesinde de öğle saatlerinde yangın çıktı. Şu ana kadar yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangınlara karşı geniş çaplı söndürme çalışmaları devam ederken, sivil koruma hizmetleri vatandaşlara 112 mesajlarıyla uyarılarda bulundu.

Yetkililer, sıcak hava ve rüzgar nedeniyle ülke genelinde yangın riskinin yüksek olduğu uyarısında bulunarak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Avusturya'da okula düzenlenen silahlı saldırıdan derin üzüntü duyuyor
Muğla'ya Kurban Bayramı'nda 246 bin 582 araç girişi gerçekleşti
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında
Suriye Havayolları'ndan 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk sefer
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi

Benzer haberler

Yunanistan'da üç bölgede orman yangını çıktı

Yunanistan'da üç bölgede orman yangını çıktı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de ziraat arazilerinde yangın çıktı

İzmir'de ziraat arazilerinde yangın çıktı
Türkiye'nin, Ege Denizi'ne ilişkin deniz park alanları çalışması sürüyor

Türkiye'nin, Ege Denizi'ne ilişkin deniz park alanları çalışması sürüyor
Adana'da piknikçiler orman yangınlarına karşı dronla uyarıldı

Adana'da piknikçiler orman yangınlarına karşı dronla uyarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet