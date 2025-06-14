İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Yangını kontrol altına alma çalışmaları 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer ile sürüyor.
İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/pu8JLEw4lj pic.twitter.com/4oMK5V1ycK— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 14, 2025
Yangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Foça-İzmir kara yolu, yangının olduğu bölgede trafiğe kapatıldı. Ana yolun çevresindeki mahalle yollarına da giriş izni verilmiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.