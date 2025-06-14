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İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Haydar Toprakçı, Melike Balkaya, Burcu Toptaş  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Yangını kontrol altına alma çalışmaları 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer ile sürüyor.

Yangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Foça-İzmir kara yolu, yangının olduğu bölgede trafiğe kapatıldı. Ana yolun çevresindeki mahalle yollarına da giriş izni verilmiyor.

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