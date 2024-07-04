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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 23 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Haydar Toprakçı  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir

Beşyol mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 13.37'de çıkan yangına müdahale gece de devam etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bornova'da dün başlayan yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü bir süre trafiğe kapatılmış, Beşyol ve Sarnıç mahalleleri tahliye edilmiş, iki mahallede toplam 7 ev hasar almıştı.

Yangına müdahale çalışmalarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 3 AS-532 tipi helikopter de katılmıştı.

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