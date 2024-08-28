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İzmir'deki orman yangınında tekne üretim tesisi yanan esnaf, destek bekliyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınında tekne üretim tesisi kullanılamaz hale gelen Koray Koç, yangına itfaiyenin geç müdahale ettiğini öne sürerek zararın karşılanması konusunda destek istediğini ifade etti.

Tezcan Ekizler  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
İzmir'deki orman yangınında tekne üretim tesisi yanan esnaf, destek bekliyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta çıkan ve 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangında alevlerin ulaştığı Örnekköy Sanayi Sitesi'nde tekne üretim tesisi bulunan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1200 metrekarelik kapalı alanı bulunan iş yerinin, içindeki 22 tekne ile tamamen yandığını anlattı.

Alevlerin 17 Ağustos günü rüzgarın etkisiyle iş yerine ulaştığını, ilk müdahaleyi çalışanlarıyla yangın tüpleriyle yaptıklarını anlatan Koç, tehlikenin büyümesi nedeniyle polis tarafından bölgeden çıkarıldıklarını söyledi.

Koç, itfaiyenin müdahalede geciktiğini, ekiplerin yangın binayı sardıktan sonra geldiğini ileri sürerek, bölgedeki yangın musluklarında su olmaması nedeniyle iş yerinin alevlere teslim olduğunu savundu.

Tesisin sigortasının olmadığını, yangının ardından zor günler yaşadığını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Bunun altından kendi başıma kalkmam mümkün değil. Ben şimdi ne yapacağım? Karşıyaka Belediyesinden aradılar. İtfaiye raporu çıkmış. 'Ne olacak?' diye sordum. 'Yardımsever iş adamlarımız size yardım edecek' dendi. Burada 30 milyon liranın üzerinde hasarım var. 8 tane üzerine motor takılmış tekne vardı, 4 tane bakıma gelmiş müşterimin teknesi vardı. Gerisi anahtar teslimi bitmiş. Hepsi yandı. Hasarlarımın karşılanmasını istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gelsin görsün. Ben günlerdir randevu almak istiyorum. Hiçbirisine ulaşamıyorum."

Yamanlar Mahallesi'nde başlayan, Çiğli ve Bornova ilçelerini de kapsayan geniş bir alana yayılan yangında 27 konut ve 21 iş yeri çeşitli oranlarda hasar görmüştü.

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