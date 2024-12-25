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İzmir'de toprak kayması nedeniyle yolda çökme meydana geldi

İzmir'in Kiraz ilçesinde toprak kayması nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

Turgay Konuralp  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
İzmir'de toprak kayması nedeniyle yolda çökme meydana geldi

İzmir

İlçede etkili olan sağanağın ardından Umurlu Mahallesi ve Melek Hanım Sokak'a ulaşım sağlayan yol çöktü.

Bölgede seyir halinde olan Mehmet Y. idaresindeki 35 RK 553 plakalı hafif ticari araç, oluşan çukura düştü.

Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kiraz Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.

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