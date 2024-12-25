İzmir'de toprak kayması nedeniyle yolda çökme meydana geldi
İzmir'in Kiraz ilçesinde toprak kayması nedeniyle yolda çökme meydana geldi.
İzmir
İlçede etkili olan sağanağın ardından Umurlu Mahallesi ve Melek Hanım Sokak'a ulaşım sağlayan yol çöktü.
Bölgede seyir halinde olan Mehmet Y. idaresindeki 35 RK 553 plakalı hafif ticari araç, oluşan çukura düştü.
Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kiraz Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.