Dolar
41.34
Euro
48.56
Altın
3,644.63
ETH/USDT
4,518.60
BTC/USDT
114,879.00
BIST 100
10,771.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Talim Ankara’da “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

İzmir'de toplanmayan çöplerin ateşe verilmesine vatandaşlar tepkili

İzmir'de toplanmayan çöplerin ateşe verilmesi çevre kirliliği açısından başka bir sorunu gündeme getirdi.

Günay Pabuşçu  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
İzmir'de toplanmayan çöplerin ateşe verilmesine vatandaşlar tepkili Fotoğraf: Günay Pabuşçu/AA

İzmir

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de, kuraklık nedeniyle iki günde bir saat 23.00 ila 05.00 arasında yaşanan su kesintisi ve sokaklarda biriken çöp sorunu devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Günlük yaklaşık 5 bin tonluk çöpün döküldüğü kentte çöp toplama, depolama, nakil ve bertaraf süreçlerindeki aksaklıklar ana sorun olarak gözüküyor. Yaşananlar nedeniyle başta Buca, Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Bornova gibi merkez ilçelerde çöp yığınları oluşuyor.

Şehrin bazı bölgelerinde biriken çöpler son dönemde ateşe veriliyor. Bu sorun Buca Seyhan Mahallesi'nde yaklaşık 500 metre uzunluğundaki Hatboyu Caddesi'nde sık sık yaşanıyor. Yine aynı mahallede futbol sahası büyüklüğündeki bir alana dökülen evsel atık, plastik, tekstil ve moloz yığınlarında yangın meydana geliyor.

Mahalle sakini Begüm Ece Elçekin, doğup büyüdüğü mahallesinin çöplüğe dönüştüğünü söyledi.

Çöplerin her gün yakıldığını belirten Elçekin, şunları kaydetti:

"Artık çöp dağları, itfaiyenin bile baş edemeyeceği büyüklükte yangına neden oluyor. Yeğenim henüz 6 aylık. Böyle çöplük bir alanda büyümek zorunda. Bebeği dışarıya çıkaramıyoruz. Çöp kokusu, duman ve sineklerden evimizde yaşamıyoruz."

Bölgedeki esnaf Yunus Cırık da çöplerin yakılması nedeniyle trafonun patlamasından endişe ettiğini dile getirdi.

Cırık, "Burası benim iş yerim, ekmek teknem. Burası yanarsa, benim hayatım bitti demektir, diğer dükkanlar da yanar. Yangın esnasında içeride birisi olursa ne olacak, durum çok kötü. Buca Belediyesini de defalarca aradım, ilgilenen yok, lütfen şu çöp sorununu artık çözün." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
72 binden fazla motokurye kayıt altına alındı
Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti", hak sahibi depremzedelerden tam not aldı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada ara karar
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Türkiye-Japonya ilişkilerinin başlangıcı Ertuğrul Fırkateyni'nin üzerinden 135 yıl geçti

Benzer haberler

İzmir'de toplanmayan çöplerin ateşe verilmesine vatandaşlar tepkili

İzmir'de toplanmayan çöplerin ateşe verilmesine vatandaşlar tepkili

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan CHP'ye "çöp" tepkisi

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde biriken çöplere mahalleliden tepki

İzmir'de Buca ve Karşıyaka belediyelerinin çalışanları iş bırakma eylemlerini sürdürdü

İzmir'de Buca ve Karşıyaka belediyelerinin çalışanları iş bırakma eylemlerini sürdürdü
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırıda şehit olan polisler son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırıda şehit olan polisler son yolculuğuna uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet