İzmir'de tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir
Laka Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.