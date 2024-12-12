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İzmir'de tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mustafa Güngör  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
İzmir'de tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Laka Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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