İzmir'de sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında
İzmir'in Bayraklı İlçe Belediyesi sınırlarında 3 sahipsiz köpeğin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
İzmir
Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7165 Sokak'ta yürüyen S.Ç, 4 Mart'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Yaralanan S.Ç, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan S.Ç, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan, sahipsiz köpeklerin, çocuğa saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, 3 sahipsiz köpeğin sokakta yürüyen S.Ç'ye saldırdığı, çocuğun köpeğin ısırması sonucu yere düştüğü ardından kalkarak uzaklaştığı görülüyor.