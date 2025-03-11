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İzmir'de sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında

İzmir'in Bayraklı İlçe Belediyesi sınırlarında 3 sahipsiz köpeğin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Günay Pabuşçu  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
İzmir'de sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında

İzmir

Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7165 Sokak'ta yürüyen S.Ç, 4 Mart'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Yaralanan S.Ç, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan S.Ç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, sahipsiz köpeklerin, çocuğa saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, 3 sahipsiz köpeğin sokakta yürüyen S.Ç'ye saldırdığı, çocuğun köpeğin ısırması sonucu yere düştüğü ardından kalkarak uzaklaştığı görülüyor.

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