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İzmir'de raydan çıkıp peron duvarına çarpan metro vagonundaki 3 kişi yaralandı

İzmir'de raydan çıkan 2 metro vagonundan birinin peron duvarına çarpmasıyla 3 kişi hafif yaralandı.

Tezcan Ekizler, Hüseyin Bağış  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
İzmir'de raydan çıkıp peron duvarına çarpan metro vagonundaki 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Tezcan Ekizler/AA

İzmir

Fahrettin Altay-Evka 3 seferini yapan metrodaki iki vagon, Sanayi İstasyonu'nda raydan çıktı. Vagonlardan biri istasyondaki peron duvarına çarptı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemeye göre vagondaki 3 kişi hafif şekilde yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından vagonlar tahliye edilirken hattaki metro seferleri durduruldu.

Kaza sonucu duvara çarpan vagon ile istasyonda hasar oluştuğu gözlendi. Ekipler, vagonun raydan çekilmesi için çalışma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Evka 3 yönünde sefer yapan metro treninin son vagonunun raydan çıkarak peron duvarına çarptığı belirtilerek kazanının nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Trenin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğinin aktarılan açıklamada, metronun tek hattındaki seferlere 15 dakikada bir olmak üzere devam edildiği belirtildi.

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