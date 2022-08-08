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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Zeynep Çelikkol   | 08.08.2022
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz yangın bölgesine sevk edildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

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