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İzmir'de dolandırıcılık ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan banka şube müdürü adliyede

Haydar Toprakçı, Seda Nur Yıldırım  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
İzmir'de dolandırıcılık ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan banka şube müdürü adliyede

İzmir

İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir bankanın şube müdürü adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerince gözaltına alınan Hatice Ö'nün yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisi tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hatice Ö, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

S.Ç'nin tutuklandığı operasyonda hastaneye başvuran Hatice Ö'nün ise tedavisine başlanmıştı.

Hatice Ö'nün mağdurlardan yüksek kar vaadiyle topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı, şüphelilerin 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

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