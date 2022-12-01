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İzmir'de doktoru darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyede

İzmir'de görev yaptığı hastanede doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

Şafak Yel   | 01.12.2022
İzmir'de doktoru darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyede

İzmir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün asistan doktor M.F.B'yi darbederek yumrukla burnunu kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.

Şüphelinin ilk ifadesinde, eşi muayene için doktor odasına girdikten bir süre sonra bağırma sesleri gelmesi üzerine odaya girdiğini, bu sırada doktorun kendisine de bağırmaya başladığını ve iterek dışarı çıkardığını, yaşanan arbede sırasında yumruk attığını, kendisinin de darbedildiğini öne sürdüğü ve doktordan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

Dün muayene olmak için hastaneye giden A.K. ve eşi M.A.K. ile asistan doktor M.F.B. arasında tartışma çıkmış, M.A.K'nin yumruklu saldırısı sonucu doktorun burnu kırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.


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