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İzmir Valiliği: ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele saldıran TGB üyesi 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Valiliği, Konak ilçesinde Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele saldırıda bulunmasına ilişkin 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Meriç Ürer, Gökhan Çeliker  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
İzmir Valiliği: ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele saldıran TGB üyesi 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir/Ankara

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında TGB üyesi 2’si kadın, 13’ü erkek 15 kişilik grubun ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."

ABD'den İzmir'de Amerikalı askeri personele saldırıdaki hızlı müdahalesi için Türk makamlarına teşekkür

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İzmir'de Amerikalı askeri personelin uğradığı saldırıda hızlı müdahalede bulunulması ve olayla ilgili soruşturma başlatılmasından dolayı Türk makamlarına teşekkür etti.

Büyükelçiliğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "USS Wasp’ta görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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