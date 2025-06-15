Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,524.00
BTC/USDT
105,237.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, İsrail'in İran'a saldırısında ABD'nin rolü olmadığını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ABD'nin bir rolü olmadığını savunarak, Tahran'ın ABD'ye saldırması durumunda "eşi benzeri görülmemiş bir karşılık vereceklerini" söyledi.

Dilara Karataş  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Trump, İsrail'in İran'a saldırısında ABD'nin rolü olmadığını savundu

Ankara

Trump, Truth Social platformundan İsrail'in saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"ABD'nin bu gece İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu." ifadelerini kullanan Trump, İran'ı ABD'ye saldırıda bulunması halinde "eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri" konusunda uyardı.

Trump ayrıca barışçıl bir çözüm olasılığına da işaret ederek "İran ve İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in İran’a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasını yalanladı
Emniyet ve trafik ekiplerince bir haftada 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı
Türkiye'de afetlerde kullanılacak 31 bin güvenli toplanma alanı bulunuyor
Yargıtay, kişisel veri içeren ceza tutanağının sosyal medyada paylaşılmasını suç saydı
Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Benzer haberler

DMM, "İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasını yalanladı

DMM, "İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasını yalanladı

İsrail ordusuna göre, İran geceki misilleme saldırılarında İsrail'e 80'e yakın füze attı

Uzmanlar, İsrail-İran çatışmasının küresel gaz piyasalarına etkisinin sınırlı olacağı görüşünde

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti
Trump, İsrail'in İran'a saldırısında ABD'nin rolü olmadığını savundu

Trump, İsrail'in İran'a saldırısında ABD'nin rolü olmadığını savundu
Trump, tartışmalara neden olan Washington DC'deki askeri geçit törenine katıldı

Trump, tartışmalara neden olan Washington DC'deki askeri geçit törenine katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet