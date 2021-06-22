İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 132 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 40 ilde yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 132 şüphelinin 94'ü yakalandı.
İzmir
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.
İzmir merkezli 40 ilde, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 132 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 94'ü yakalandı.
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