Dolar
32.04
Euro
35.05
Altın
2,176.34
ETH/USDT
4,023.00
BTC/USDT
72,055.00
BIST 100
9,149.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 7 ilde, FETÖ'nün TSK içindeki sözde mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Meriç Ürer  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün TSK içindeki sözde mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında başta ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi deliller bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerinin 7 ilde düzenlediği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. İkisi yurt dışında olduğu belirlenen 5 firarinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Hakkında yakalama kararı çıkarılanların çeşitli kuvvet komutanlıklarına mensup 6'sı muvazzaf olmak üzere 9'unun asker olduğu, 14'ünün ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi oldukları belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli 3 ildeki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Teknelerin Türk deniz yetki alanlarında çatışmayı önlemek için gözeteceği kurallar düzenlendi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir alan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü üyesi yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik "Bozdoğan-10" operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik "Bozdoğan-10" operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonunun detaylarına ulaşıldı

İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonunun detaylarına ulaşıldı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-10" operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-10" operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet