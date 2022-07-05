Dolar
16.98
Euro
17.49
Altın
1,801.75
ETH/USDT
1,129.40
BTC/USDT
19,731.00
BIST 100
2,404.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özgül için İstanbul’da Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Gündem

İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı

İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve belediye meclis üyesi E.G, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Şafak Yel   | 05.07.2022
İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı

İzmir

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının Menderes Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu bir otelin imar planına aykırı şekilde yapılmasına izin vererek rüşvet aldıkları iddiasıyla Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve meclis üyesi E.G. hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Belediye Başkanı Kayalar ve meclis üyesi E.G'yi gözaltına aldı.

Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla aralarında temizlik işleri, yazı işleri, fen işleri ve mali işler müdürlerinin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi
Mardin'de 679 personelin katılımıyla Eren Abluka-20 Operasyonu başlatıldı
Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı

Benzer haberler

İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı

İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı

İzmir Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyonda 13 zanlı yakalandı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyonda 13 zanlı yakalandı
Sri Lanka'da başkanlık binası girişini kapatan 21 kişi gözaltına alındı

Sri Lanka'da başkanlık binası girişini kapatan 21 kişi gözaltına alındı
İzmir merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 31 gözaltı

İzmir merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 31 gözaltı