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İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Miraç Kaya  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Balıkesir

Alınan bilgiye göre, Akpınar mevkisinde, 1 cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 06 FL 2374 plakalı cipte bulunan Fehmi Zafer Heperler (73) olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Heperler'in cenazesi de incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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