İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Balıkesir
Alınan bilgiye göre, Akpınar mevkisinde, 1 cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 06 FL 2374 plakalı cipte bulunan Fehmi Zafer Heperler (73) olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Heperler'in cenazesi de incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.