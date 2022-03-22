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İtirafçı olan Selahaddin Gülen'e FETÖ üyeliğinden 3 yıl 4 ay hapis

Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için "itirafçı" olup çok sayıda FETÖ üyesini deşifre eden Gülen'in, tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.

Tanju Özkaya   | 22.03.2022
İtirafçı olan Selahaddin Gülen'e FETÖ üyeliğinden 3 yıl 4 ay hapis

Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Selahattin Gülen'in yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gülen ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, celse arasında savcının esas hakkındaki mütalaasını sunduğunu belirterek, sanık ve avukatından buna ilişkin savunma yapmasını istedi.

Sanık Gülen, "etkin pişmanlık hükümlerinden" yararlanmak için önceki celselerde örgüte dair bildiği her şeyi samimi bir şekilde anlattığını ifade etti.

Soruşturma aşamasında, örgütsel ilişkilerine ilişkin tespit edilmemiş bir çok bilgiyi de mahkeme huzurunda anlattığını kaydeden Gülen, mahkemenin bunu dikkate alarak lehine olan kanun hükümlerini uygulamasını istedi.

Son sözü sorulan Gülen, "Adaletin tecelli edeceğinin farkındayım, hükümle birlikte tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık avukatının da savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Gülen'in cezası, "etkin pişmanlık hükümleri" uygulanarak 3 yıl 4 aya indirildi.

Sanık Gülen'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

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