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İsviçre Türk Toplumunun yardımıyla deprem bölgesinde tamamlanan konut ve konteynerler teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra İsviçre Türk Toplumunun (İTT) yardımlarıyla tamamlanan 104 geçici konteyner ile 2 kalıcı konut Adıyaman ve Hatay valiliklerine teslim edildi.

Muhammet İkbal Arslan  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
İsviçre Türk Toplumunun yardımıyla deprem bölgesinde tamamlanan konut ve konteynerler teslim edildi Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Zurih

İTT'den yapılan yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yardım etmek için Türkiye'de başlatılan yardım seferberliğine katıldıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda İTT'nin üyelerinden ve İsviçre'de yaşayan hayırseverlerden topladığı yardımlarla tamamladığı 104 geçici konteyner ile 2 kalıcı konut Adıyaman ve Hatay valiliklerine teslim edildi." ifadesi yer aldı.

İTT Genel Başkanı Suat Şahin ve yardımcısı Gökmen Gökdemir'in bölgedeki "İTT Sokağı"nı ve Adıyaman Valiliğini ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, Adıyaman Valisi Osman Varol'un, İTT'nin yaptığı bu büyük hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yardımda bulunan kuruluşa teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İTT Genel Başkanı Suat Şahin, göreve gelmelerinin ardından Türkiye ve İsviçre'deki Türk toplumu olarak her türlü sosyal sorumluluk projelerine büyük fedakarlıklarla katıldıklarını kaydetti.

Şahin, "Asrın felaketi olan depremler konusunda da İTT, İsviçre'deki en büyük sivil toplum kuruluşu ve çatı teşkilat olarak Türk toplumunu birlik ve beraberlik içinde örgütleyerek evleri yıkılan kardeşlerimiz için üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiştir. Ben de bu yaptırılan konutları devletimize teslim etmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Bu proje için yardımda bulunan İTT üyelerine teşekkür eden Şahin, bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Açıklamada, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun ve Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan'ın da Şahin'i arayarak teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

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