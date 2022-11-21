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İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınandı.

Behlül Çetinkaya   | 21.11.2022
İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ankara

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtıldı.

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılan Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi.

Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.


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