İstinaf, CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemesini hukuka uygun buldu
Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin, CHP Genel Başkanı Özel'in Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a manevi tazminat ödemesine ilişkin kararı hukuka uygun bulduğu bildirildi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
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"26 Nisan 2022'de Çağlayan Adliyesi'nin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek ve benzeri haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin lira manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.