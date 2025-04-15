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İstinaf, CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemesini hukuka uygun buldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin, CHP Genel Başkanı Özel'in Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a manevi tazminat ödemesine ilişkin kararı hukuka uygun bulduğu bildirildi.

Cemil Murat Budak  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
İstinaf, CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemesini hukuka uygun buldu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

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"26 Nisan 2022'de Çağlayan Adliyesi'nin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek ve benzeri haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin lira manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."

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