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İstenmeyen ticari mesajlar için 398 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, Ticari Elektronik İleti Şikayet Sisteminin (TİSS) uygulamaya alındığı 2015'ten 2023 sonuna kadar geçen sürede istenmeyen ticari iletiler için 398 milyon 94 bin 293 lira ceza uyguladı.

Arife Yıldız Ünal  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
İstenmeyen ticari mesajlar için 398 milyon lira ceza kesildi

Ankara

AA muhabirinin, Bakanlığın faaliyet raporundan yaptığı derlemeye göre, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlığın internet sitesi üzerinden kolay ve etkin bir şekilde şikayet başvurusu yapılmasına imkan tanıyan TİSS, 2015'te hizmete açıldı.

Söz konusu tarihten 2023 sonuna kadar olan dönemde TİSS üzerinden yapılan şikayet sayısı 866 bin 164'e ulaştı.

Şikayetlerin yüzde 77,08'ini SMS, yüzde 20,9'u sesli arama, yüzde 2,02'sini de e-postayla ilgili başvurular oluşturdu.

Bu şikayetler üzerine ticaret il müdürlüklerince 2015-2023 döneminde 398 milyon 94 bin 293 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, e-ticaret yapan sitelerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) de 2017'de hizmete girdi.

Geçen yıl sonu itibarıyla sisteme kaydolan işletme sayısı 35 bin 327, site sayısı 42 bin 76 oldu.

ETBİS ile vatandaşlar, e-ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bilgilerine kolaylıkla ulaşırken, bu alandaki kayıt dışılığın da önüne geçiliyor.

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