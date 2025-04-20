Ticaret Bakanlığı martta 617 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 617 firma için izin belgesi düzenledi.
Ankara
Bakanlığın mart ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Buna göre, geçen ay 617 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 19 firmaya yurt içi satış ve teslim işleme izin belgesi verildi.
Firma talebine istinaden 14 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.