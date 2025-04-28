"Örme veya kroşe eşya" ithalatına ilişkin soruşturma önlemsiz kapatıldı
"Örme veya kroşe eşya" ithalatına yönelik yürütülen korunma önlemi soruşturmasının önlemsiz kapatılması kararlaştırıldı.
Ankara
Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğde, "örme veya kroşe eşya" ürünü için yürütülen soruşturma kapsamında verilen karar yer aldı.
Buna göre, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunca, söz konusu eşyanın ithalatına yönelik yürütülen korunma önlemi soruşturmasının önlemsiz kapatılmasına karar verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.