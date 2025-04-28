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Ekonomi

"Örme veya kroşe eşya" ithalatına ilişkin soruşturma önlemsiz kapatıldı

"Örme veya kroşe eşya" ithalatına yönelik yürütülen korunma önlemi soruşturmasının önlemsiz kapatılması kararlaştırıldı.

Hülya Ömür Uylaş  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
"Örme veya kroşe eşya" ithalatına ilişkin soruşturma önlemsiz kapatıldı

Ankara

Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, "örme veya kroşe eşya" ürünü için yürütülen soruşturma kapsamında verilen karar yer aldı.

Buna göre, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunca, söz konusu eşyanın ithalatına yönelik yürütülen korunma önlemi soruşturmasının önlemsiz kapatılmasına karar verildi.

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