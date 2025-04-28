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Ekonomi

Gümrük işlemleri denetimlerinde sıkı takip devam ediyor

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğinde gümrük işlemleri kapsamındaki sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda 2,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi.

Mert Davut  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Gümrük işlemleri denetimlerinde sıkı takip devam ediyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, firmaların önceki işlemlerinin sonradan kontrolü ile eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolünün hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Bakanlıkça geliştirilen, ileri analitik teknolojilerin kullanıldığı Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS) sayesinde dış ticaret yapan firmaların son 3 yıllık gümrük işlemlerinin mercek altına alındığı kaydedilen açıklamada, sistem tarafından onlarca risk kriteriyle yapılan analizler sonucunda "sonradan kontrol denetimine" tabi tutulacak firmaların otomatik olarak skorlandığı ve bu firmaların denetime tabi tutulduğu ifade edildi.

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Açıklamada, 18 bölge müdürlüğündeki kontrol şubeleri vasıtasıyla da son üç yılda tescil edilen gümrük beyannamelerinin ikinci kez kontrol edildiği aktarılarak, bu beyannamelerin yapay zeka destekli sistemlerce sürekli tarandığı ve şüpheli bulunanların ikincil kontrol incelemesine tabi tutulduğu vurgulandı.

"Devletimizin gelir kaybının önüne geçilmeye devam edilecek"

Gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyum sağlama hedefi doğrultusunda, vergi gelirlerinin korunması ve usulsüz işlemlere karşı caydırıcı rol üstlenilmesi amacıyla riskli firmalar ile şüpheli işlemlerin tespit edildiğine ve haksız kazanç elde eden firmalara gerekli yaptırımların uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Tüm bu çalışmalar ışığında, sonradan ve ikincil kontrol denetimleri neticesinde 2025'in ilk üç aylık döneminde sonradan kontrol kapsamında yaklaşık 600 milyon lira, ikincil kontrol kapsamında yaklaşık 2,3 milyar lira olmak üzere 2,9 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir. Bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 218 artış göstermiştir. İkinci kontrol kapsamında ise 2 bin 578 firma tarafından tescil edilen 3 bin 826 beyannameye karar düzenlendi. Söz konusu inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında, usulsüz işlem tesisiyle haksız kazanç sağlayan firmalar tespit edilerek devletimizin gelir kaybının önüne geçilmeye devam edilecektir."

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