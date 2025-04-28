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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 yükselişle 9.457,25 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybederek 9.432,55 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,71 puan ve yüzde 0,26 artışla 9.457,25 puana çıktı.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,25 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıklayan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etti.

Küresel piyasalar, ABD'de yoğun bilanço ve veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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