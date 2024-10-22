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İstanbul'un 3 ilçesinde yarın 13 saat su kesintisi uygulanacak

Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak çalışmadan dolayı yarın saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle su verilemeyecek.

Hasan Hüseyin Kul  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
İstanbul'un 3 ilçesinde yarın 13 saat su kesintisi uygulanacak

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan 1400 milimetre çapındaki isale hattının Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Büyükçekmece ilçesinde; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, Oklalı, Kestanelik ve Dağyenice mahalleleri. Silivri ilçesinde; Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Yenimahalle, Cumhuriyet, Fatih, Pirimehmetpaşa ve Semizkumlar mahalleleri."

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