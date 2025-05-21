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Zeytinburnu'nda 11 mahalleye 8 saat su verilemeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Zeytinburnu'ndaki 11 mahallede su kesintisi uygulanacak.

Hasan Hüseyin Kul  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Zeytinburnu'nda 11 mahalleye 8 saat su verilemeyecek

İstanbul

İSKİ'nin açıklamasına göre, Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki çelik isale hatlarında esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.

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Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan 18.00'e kadar 8 saat süreyle Kazlıçeşme, Seyitnizam, Sümer, Nuripaşa, Yeşiltepe, Gökalp, Yenidoğan, Veliefendi, Beştelsiz, Telsiz ve Çırpıcı mahallelerine su verilemeyecek.

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