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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 79 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 128 şüpheliden 79'u tutuklandı.

Emrah Gökmen  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 79 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt, Çatalca, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören ilçelerinde operasyonlar yaptı.

1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu üreten, ticaretini yapan ve sokaklarda satan 128 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 130 kilogram kokain, 265 kilogram sentetik uyarıcı, 2 milyon 202 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu hap üretiminde kullanılan maddeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden 79'u sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 49'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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