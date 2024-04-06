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İstanbul'daki kilise saldırısının failleriyle ve DEAŞ ile bağlantılı 48 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleriyle bağlantılı şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne düzenlenen "Bozdoğan-21" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı." bilgisini verdi.

İsa Toprak  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
İstanbul'daki kilise saldırısının failleriyle ve DEAŞ ile bağlantılı 48 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacaklarını belirten Yerlikaya, "İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleriyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-21" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Bozdoğan-21 operasyonu düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının failleriyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda da DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

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