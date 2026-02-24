Dolar
43.84
Euro
51.69
Altın
5,152.13
ETH/USDT
1,849.80
BTC/USDT
64,340.00
BIST 100
14,050.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye güvenlik güçleri Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücreyi çökertti

Suriye güvenlik güçleri, Rakka ilinde iç güvenlik güçlerini hedef alan terör örgütü DEAŞ'a bağlı bir hücrenin çökertildiğini duyurdu.

Muhammed Karabacak, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Suriye güvenlik güçleri Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücreyi çökertti

şam

Suriye’nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Rakka'nın batısında faaliyet gösteren ve iç güvenlik güçlerini hedef aldığı belirtilen DEAŞ hücresine operasyon düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu terör hücresi etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ’ın 21 Şubat’ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısında bulunmasının ardından son dört günde düzenlenen saldırılarda 7’si asker ve iç güvenlik gücü olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: İnancımıza yönelik saldırgan yaklaşımlara asla müsaade etmedik
Karadeniz ve Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor
Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında iddianame hazırlandı
Bakan Uraloğlu, Trabzonlu iş ve siyaset dünyasının önde gelenleriyle iftarda buluştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kuruluşunda öncü rol oynadığımız D-8'in dönüşüm sürecine destek vermeye devam edeceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suriye güvenlik güçleri Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücreyi çökertti

Suriye güvenlik güçleri Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücreyi çökertti

Rakka'da terör örgütü YPG'den kurtuluşun ardından ilk ramazan huzur ve umutla başladı

Avustralya, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı vatandaşının ülkeye girişini yasakladı

Ankara'da DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda 10 gözaltı

Ankara'da DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda 10 gözaltı
Albanese, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı Avustralyalıların iadesini kabul etmeyeceklerini söyledi

Albanese, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı Avustralyalıların iadesini kabul etmeyeceklerini söyledi
ABD, Suriye'de 10 günde terör örgütü DEAŞ'a ait 30'dan fazla hedefi bombaladı

ABD, Suriye'de 10 günde terör örgütü DEAŞ'a ait 30'dan fazla hedefi bombaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet