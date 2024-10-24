Dolar
34.24
Euro
37.08
Altın
2,737.37
ETH/USDT
2,522.60
BTC/USDT
66,892.00
BIST 100
8,867.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ’ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden Taksici Murat Arslan için Kahramankazan’da cenaze törenine katılıyor.
logo
Gündem

İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik tedbirleri artırıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Kenan Irtak  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik tedbirleri artırıldı

İstanbul

Alınan kararın ardından İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, giriş ve çıkış yapan araçlar aranırken bazı yolculara kimlik kontrolü yapılıyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki X-Ray cihazlarındaki alarm seviyesi artırıldı, yolculara yönelik kontroller de sıklaştırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara yönelik yapılan uyarıda, "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik tedbirleri artırıldı
Ankara'da Macaristan Milli Günü programı düzenlendi
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförünün yakınları AA'ya konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (TUSAŞ'a) Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme kararlılığını perçinlemiştir
SAHA EXPO'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlar için tören düzenlendi

Benzer haberler

İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik tedbirleri artırıldı

İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik tedbirleri artırıldı

İstanbul merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 513 zanlı ile 235 yoklama kaçağı yakalandı

FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonda 15 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonda 15 şüpheli yakalandı
Şehit ağabeyi ve 15 Temmuz gazisinden "Hainler emellerine ulaşamayacak" mesajı

Şehit ağabeyi ve 15 Temmuz gazisinden "Hainler emellerine ulaşamayacak" mesajı

Terör örgütü DEAŞ'ın bomba yapımı eğitimi verdiği belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın bomba yapımı eğitimi verdiği belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet