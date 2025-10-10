Dolar
41.83
Euro
48.53
Altın
3,987.79
ETH/USDT
4,098.20
BTC/USDT
117,774.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AnimaWings Hava Yolları İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

Romanya merkezli AnimaWings Hava Yolları, ülkenin beş şehrinden İstanbul Havalimanı'na seferlerini başlattı.

Gökhan Yılmaz  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
AnimaWings Hava Yolları İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

İstanbul

Romanya'nın Bükreş kentinden ilk seferin yapılması nedeniyle havalimanı B15 kapısı önünde karşılama töreni düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İGA ve AnimaWings yetkililerinin katıldığı tören, kurdele kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile bitti.

Ekim ayı itibarıyla, Romanya'nın 5 farklı şehrinden İstanbul'a düzenli uçuşlara başlayan AnimaWings, Bükreş'ten pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve pazar günleri haftada toplam 5 uçuş, Krayova ile Temeşvar şehirlerinden pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada 2'şer uçuş, Laşi şehrinden pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 uçuş, Koloşvar'dan ise perşembe ve pazar olmak üzere haftada 2 gün sefer düzenleyecek.

AnimaWings'in uçuş başlatmasıyla İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı hava yolu şirketi 115'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu: Yerli ve milli gemilerimiz var, milli denizaltımızı ve uçak gemimizi inşa ediyoruz
İzmir'de Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda seçkin gözlemci günü yapıldı
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu: TEBER, TOLON ve KEMANKEŞ'in hedefleri vurduğunu hep beraber izledik
Dışişleri Bakanı Fidan: (Gazze’de ateşkes) İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi gerekiyor
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla yakın tarihimizde önemli bir dönemi geride bıraktık

Benzer haberler

AnimaWings Hava Yolları İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

AnimaWings Hava Yolları İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

İstanbul Havalimanı, Conde Nast Traveler seyahat dergisince "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi

Genç milli güreşçinin hedefi Balkan Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet