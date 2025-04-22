İstanbul'daki gösterilerle ilgili "49 kişinin halen tutuklu olduğu" iddiası yalanlandı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İBB'ye yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması sonrası düzenlenen gösterilerle ilgili "49 kişinin halen tutuklu olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması sonrası düzenlenen gösterilerle ilgili "49 kişinin halen tutuklu olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası düzenlenen gösterilerle ilgili, “49 kişinin halen tutuklu olduğu” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 22, 2025
İstanbul 70'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 49 sanık kanuna aykırı şekilde… pic.twitter.com/jA5VTFZA4F
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası düzenlenen gösterilerle ilgili '49 kişinin halen tutuklu olduğu' iddiası doğru değildir. İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, 49 sanık kanuna aykırı şekilde toplantı ve yürüyüşe katılma suçundan yargılanmaktadır. Sanıklardan sadece 14'ü 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklu yargılanmakta olup diğer sanıklar tutuksuz yargılanmaktadır. Sosyal medya hesapları aracılığıyla oluşturulmak istenen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı