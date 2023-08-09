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İstanbul'da vefat eden Kore gazisi Bokuman için kilisede tören düzenlendi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Vasıl Bokuman'ın cenazesi, Arnavutköy Profitis İlias Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
İstanbul'da vefat eden Kore gazisi Bokuman için kilisede tören düzenlendi

Istanbul

Törene Bokuman'ın yakınları, Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, askeri temsilen Tuğgeneral İlker Öztürk ve bazı yetkililer katıldı.

Sofia Özer Bokuman, basın mensuplarına, amcasının sık sık askerlik anılarını anlattığını söyledi.

Amcasının çok neşeli bir insan olduğunu kaydeden Bokuman, "Amcam çok hastaydı. Hastaneye ziyaretine son gidişimize bizi tanımadı." dedi.

Başkonsolos Woo ise Bokuman'ın yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, Türkiye'nin Kore Savaşı'na yaklaşık 20 bin asker gönderdiğini belirtti.

Kore'nin demokrasi ve özgürlük için savaştığını dile getiren Woo, "Türkiye bizim için en önemli kardeş ülkedir. Kore halkı, Türk gençlerinin bizim için verdiği bu yüce fedakarlığı unutmadı ve hiçbir zaman unutmayacak." diye konuştu.

Bokuman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin ardından askerlerin omzunda kilisenin yanındaki mezarlığa taşındı. Kore gazisi Vasıl Bokuman'ın cenazesi, burada defnedildi.

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