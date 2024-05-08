İstanbul'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
İstanbul'un çeşitli üniversitelerindeki öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.
İstanbul
Üsküdar Üniversitesi
Öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarına dur demek için Filistin'e destek yürüyüşü yaptı.
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Üniversitenin Merkez Yerleşkesi'nde bir araya gelen ve aralarında Rektör Prof. Dr. Nazife Güngör, akademisyenler ile öğrencilerin de bulunduğu kalabalık, İngilizce ve Türkçe "Gazze için kampüsler ayağa, yaşasın küresel intifada" ve "Kırılsın zalimlerin siyonist zinciri" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.
Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA
Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Prof. Dr. Güngör, çocuk, kadın, sivil, masum demeden herkesi öldüren İsrail'in elini yeterince kana buladığını söyledi.
Prof. Dr. Güngör, "artık yeter" dediklerini belirterek, "İnsanlık kendisi için maalesef iyi bir dünya kuramadı. Savaşla kanla bu dünyayı yürütmeye, sürdürmeye çalışıyor. Ben buradan sadece İsrail'e değil bütün insanlığa sesleniyorum, artık lütfen savaşı bırakın, barışa sarılın. Lütfen ayrımcılığa, nefrete, emperyal hareketlere artık son verin. Bu insanlık artık biraz huzur istiyor, barış, sevgi istiyor. Çocuklara kıymayın. Çocuklar ölmesin, şeker de yiyebilsinler." ifadelerini kullandı.
Akademisyenlerin de açıklama yaptığı protesto gösterisinde daha sonra katılımcılar ellerinde Filistin ve Türk bayrağı, boyunlarında kefiye ile üniversitenin Çarşı Yerleşkesi'ne kadar yürüdü.
Yol boyunca etraftaki esnafın, vatandaşların ve araçlardaki sürücülerin de destek verdiği yürüyüşte, katılımcılar tekbir getirdi, "Siyonist katiller hesap verecek", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Hemen ateşkes" sloganları attı, dua etti.
Çarşı Yerleşkesi'nin önünde tamamlanan eylemde üniversite öğrencileri hazırlanan basın açıklamasını İngilizce, Arapça ve Türkçe okudu.
İsrail'e boykot çağrısı
Açıklamayı okuyan üniversite öğrencisi Mustafa Şanverdi, Türkiye'nin daima Filistin'in yanında olduğunu, zulmü duyurmaya çalıştığını belirterek, üniversite öğrencileri olarak Filistin'in direnişini sonuna kadar desteklediklerini söyledi.
ABD'deki üniversite öğrencilerinin başlattığı Filistin'e destek eylemlerinin dünyaya dalga dalga yayıldığını anımsatan Şanverdi, "İsrail zulmüne susmak yerine cesurca 'İlişkileri kes' diyen, yöneticilerin ikiyüzlülüğünü ortaya döken ve Filistin direnişinin sesi olan protestoları sonuna kadar destekliyoruz. Filistin için seslerini yükselten, bu davanın birer temsilcisi olan o öğrencilere ve akademisyenlere selam olsun." dedi.
Şanverdi, İsrail'in bölgedeki saldırılarını hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Siyonist İsrail'in tüm bu zulmüne karşı kendini insan olarak gören, doğrunun yanında olan herkesi sesini yükseltmeye ve protesto etmeye çağırıyoruz. Karar vericileri terör rejimi ile her türlü ilişkiyi kesmeye çağırmak ve de çevremizdeki insanları boykota çağırmak en insani görevimizdir. Bu vesileyle Üniversitemizde satılan boykot ürünlerinin kaldırılmasını ivedilikle talep ediyoruz ve yine tüm öğrencilere boykot talebini çözüm merkezine bildirmeleri için çağrıda bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Basın açıklamasının ardından Üsküdar sahiline yürüyen gruba, vatandaşlar da sloganlarla eşlik etti, sürücüler korna çaldı. Katılımcılar, Üsküdar sahilinde Filistin'in yöresel müziklerini çaldı ve oturma eylemi yaptı.
İstanbul Medipol Üniversitesi
Üniversitedeki Cemiyet Topluluğu ve İnsani Yardım Kulübü tarafından düzenlenen eylemde katılımcılar Güney Kampüs'te bir araya geldi.
Grup, boyunlarında kefiye ile ellerinde Filistin ve Türk bayrağının yanı sıra Kelime-i Tevhid ile "Nehirden denize özgür Filistin", "Üniversiteler siyonizmin değil intifanın kalesidir", "Çocuklar ölürken susulmaz" yazılı pankartlar taşıdı.
Program, Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Aydın'ın öğrencileri selamlamasıyla başladı.
Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA
Ardından katılımcılara seslenen üniversite öğrencisi Seyfullah Gerçek, Bakara Suresi'nden 154-157. ayetlerinin "Allah yolunda öldürülenler için 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler. İşte Rabb'lerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır." meallerini okudu.
Bir süredir eylemlerine devam ettiklerini belirten Gerçek, "Sizlerle burada karınca misali batılın ateşine zerre miskalince su taşıyoruz. Allah niyetimiz üzere bizi sıratı müstakime ulaştırsın, oradan ayırmasın. Bu uğurda ayağımıza takılan her imtihanda bizi basiretli kullarından eylesin." dedi.
Grup, oturma eyleminden sonra dağıldı.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ)
Üniversitenin Üsküdar'daki Atik Valide Yerleşkesi'nde düzenlenen ve Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek, akademisyenler ile öğrencilerin bir araya geldiği eylem, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.
Ellerinde, İngilizce, Türkçe ve Arapça "Üniversite öğrencileri İsrail'e karşı", "Gazze Yüreğimdir", "Refah için ayağa kalkın", "Kampüsten direnişe bin selam" yazılı pankartlar ile kanı temsilen kırmızı boyalı bebek kıyafeti taşıyan öğrenciler, sloganlar atarak Gazze'ye desteklerini dile getirdi.
Rektör Prof. Dr. Şimşek, burada yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den itibaren dünyanın gözü önünde vurdumduymazca 15 bini çocuk 35 bin masum Filistinlinin katledildiğini ifade etti.
Fotoğraf: Elif Küçük/AA
Bunun çeşitli platformlarda dünyaya duyurulmaya çalışıldığına değinen Şimşek, şunları kaydetti:
"Ama görüyoruz ki 'özgür' diye tırnak içerisinde ifade ettiğimiz Batı dünyasında üniversitelerde öğrenci, akademisyen arkadaşlarımız bu zulmü, katliamı, soykırımı dünyaya haykırırken sesleri kısılmaya çalışılıyor. İşte Türkiye'deki bu gösterinin en temel özelliği de bu olsa gerek. Özgür dünyanın dışında kalan bizim gibi ülkelerde, bu duyarlılığı öğrenci arkadaşlarım gösteriyor. Bizler de üniversite yönetimi olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz."
Topkapı Sarayı'ndaki "Burası mazlumların sığınağıdır." yazısını anımsatan Prof. Dr. Nevzat Şimşek, sadece üniversitelerinin değil, Türk hükümetinin, Türkiye genelinde tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin, Türk milletinin bu duyarlılığı gösterdiğini kaydetti. Şimşek, aynı duyarlılığı tüm dünyadan beklediklerini ilan ettiklerini söyledi.
"Protestolarında öğrenci ve akademisyenlerin yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz"
Konuşmanın ardından Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde hazırlanan bildiri okundu.
Grup adına bildirinin Türkçesini okuyan FSMVÜ öğrencisi Sare Akın, İsrail'in Filistinlilere yönelik 75 yılı aşkın süredir düzenlediği insanlık dışı işgal ve katliam politikalarının, 7 Ekim'den bu yana daha da artarak soykırıma dönüştüğünü anlattı.
Tüm dünyanın gözleri önünde hastanelerin bombalandığını, bebeklerin, çocukların ve kadınların acımasızca öldürüldüğünü, her türlü insani yardımın engellendiğini belirten Akın, "Batılı devletler ise bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıktan desteklemekten çekinmeyen, katil devleti finanse eden ABD, Gazze'deki soykırıma varan zulmün bizatihi faili konumunda olmayı sürdürmektedir. Buna karşın son günlerde ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde siyonizm karşıtı gösterilerin yoğunlaştığına şahitlik ediyoruz." diye konuştu.
Akın, kampüslerde adeta Filistin kampları kuran öğrencilere akademisyenlerin de destek verdiğini gördüklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İsrail'in 200 gündür eyleme döktüğü vahşete seslerini çıkarmayan pek adil ve demokrasi yanlısı Batı ülkeleri, söz konusu insanlığa ve mazluma destek olan kendi halkı olduğunda derhal müdahalede bulunmuş, vicdan sahibi öğrenci ve akademisyenlerin üzerine sert bir şekilde sert müdahale gerçekleştirmiştir. Tüm dünyanın gözleri önünde işlenen bu vahşete üç maymunu oynayan ülkeler ve yöneticilerine rağmen, siyonistlerin soykırımına sessiz kalmayan, protestolar düzenleyen öğrenci ve akademisyenleri gözaltına alan yönetimlerin, kampüslere girişleri kısıtladığına, kimi ülkelerde kontrolsüz şiddete de başvurduğuna şahit oluyoruz. Bizler de üniversite öğrencileri olarak hocalarımızla beraber başta Amerika, Fransa, İngiltere, Hollanda ve İspanya olmak üzere siyonist İsrail'e her şartta destek veren fikirleri, kişileri ve devletleri kınıyor, protestolarında öğrenci ve akademisyenlerin yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz."
Filistin halkıyla ve Filistin halkı için sesini yükselten tüm vicdanlı insanlarla dayanışma ve birlik içerisinde olduklarını ilan ettiklerini kaydeden Akın, "Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz. Filistin halkının haklı ve onurlu davasında yanındayız. İnanıyoruz ki, insanlık vicdanı, siyonizmi yenecek. 'Yaşasın küresel intifada.' diyoruz." şeklinde konuştu.
Bildirinin okunmasının ardından öğrenciler ve akademisyenler üniversite önünden Üsküdar sahiline yürüdü.
Öğrencilerin "Katil İsrail, işbirlikli ABD", "Aksa tufanı siyonizmi yenecek", "Ümmet, Hamas'la gurur duyuyor", "Üsküdar'dan Gazze'ye direnişe bin selam" şeklinde sloganlar atıp tekbirler getirerek gerçekleştirdikleri yürüyüş, sahildeki konuşmaların ardından sona erdi.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ)
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 7 aydan bu yana Gazze'de işlediği soykırım suçu nedeniyle İsrail'i temsili kurulan mahkemede yargıladı.
Fotoğraf: Elif Öztürk/AA
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahkeme Salonu'nda yapılan temsili yargılamanın birinci oturumunda, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Berdal Aral ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yücel ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Akıl hakim olarak görev aldı.
Biri Gazze'den, diğeri Batı Şeria'dan iki Filistinli tanığın da hazır edildiği yargılamayı bazı öğrenciler ve akademisyenler de izledi.
Güney Afrika'nın geçen yıl İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasının örnek alındığı mahkemede görev alan öğrenciler, İsrail ve Güney Afrika taraflarını temsilen iddialarını ve savunmalarını ortaya koydu.
Mahkeme, 15 Mayıs'ta yapılacak temsili yargılamada, İsrail'le ilgili uluslararası hukuk çerçevesinde verecekleri kararı açıklayacak.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, temsili yargılama öncesinde yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yapılan bu yargılamayla yeni bir atılıma vesile olmak istediklerini belirterek, katkıda bulunan hocalara ve öğrencilere teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.