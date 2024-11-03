Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.60
ETH/USDT
2,446.60
BTC/USDT
68,369.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ali Cevahir Aktürk  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü

İstanbul

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde Edirne istikametinde seyreden 34 GTL 748 plakalı araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen 06 BPP 788 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada aynı yönden gelen 34 GRS 963 ve 34 HRR 468 plakalı otomobiller de kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, şarküteri ürünleri taşıyan 34 GTL 748 plakalı araçtaki sürücü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer araçlarda bulunan yaralıları sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralı 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
MSB, "İzmir-2024 Bölgesel Düzey ile Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı"nın yapıldığını açıkladı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü
MSB, Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın tamamlandığını açıkladı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Benzer haberler

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü

İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis için tören düzenlendi

Esenyurt'taki zincirleme kazada 4 araç hasar gördü

Sırbistan'da tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişi öldü

Sırbistan'da tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişi öldü
Bayrampaşa'da İBB'ye ait yol bakım aracının 8 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Bayrampaşa'da İBB'ye ait yol bakım aracının 8 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet