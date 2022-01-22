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İstanbul'da sigara ve elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ilk sırada

İstanbul İtfaiyesi verilerine göre, kentte 2021 yılında çıkan 20 bin 760 yangının 5 bin 368'i söndürülmemiş sigara, 5 bin 105'i elektrik kontağından kaynaklandı.

Hasan Hüseyin Kul   | 22.01.2022
İstanbul'da sigara ve elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ilk sırada

Istanbul

İstanbul İtfaiyesi, 2021 yılında 5 bin 368'i söndürülmemiş sigaradan kaynaklanan toplam 20 bin 760 yangına müdahale etti.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021 yılında, İstanbul'da yangın çıkış nedenleri arasında "sigara izmariti" ilk sırada yer aldı.

Kentte çıkan yangınların yüzde 42,20'sini oluşturan 5 bin 368 yangına, söndürülmemiş izmarit yol açtı.

2015'te 10 bin 532, 2016'da 11 bin 341, 2017'de 8 bin 420, 2018'de 7 bin 153, 2019'da 9 bin 201, 2020'de 8 bin 110 yangının kaynağı "sigara" olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da, elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ise çıkış sebepleri arasında ikinci sırada yer aldı. İlde elektrik kontağından 5 bin 105, çocukların ateşle oynaması sonucu 446, mekanik statik ısınmadan kaynaklı 515 yangın çıktı.

Bir yılda 73 bin 856 olaya müdahale edildi

Toplam 20 bin 760 yangının, 11 bin 463'ü "yapısal yangınlar", 9 bin 297'si ise "yapısal olmayan yangınlar" kategorisinde değerlendirildi.

"Yapısal" kategoride değerlendirilen yangınların 6 bin 340'ı konut, 1347'si karayolu araçları, 286'sı üretim, endüstriyel amaçlı yapılar, 3 bin 490'i ise diğer kategorilerdeki yangınlar olarak kayıtlara geçti.

İtfaiye ekipleri, 2021 yılında 73 bin 856 sıkışmalı trafik kazası, sel/su baskını, can kurtarma, güvenlik tedbirleri için de sahaya çıktı.

İstatistiklere göre İstanbul'da her 25,99 dakikada bir yangın çıktı. İtfaiye, yangınlara ortalama 6,10 dakikada müdahale etti.


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