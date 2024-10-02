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İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Ekip  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Kentte sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu artış gösterdi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun farklı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Zeytinburnu'nda Ankara istikametine doğru başlayan araç trafiği, Haliç Köprüsü'ne kadar sürüyor. Kara yolunun Küçükmece mevkisinde ise trafik akıcı ilerliyor.

Avcılar'da Ankara istikametinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar yavaş seyrediyor.

Basın Ekspres Yolunda çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) girişleri ile bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor.

Altunizade mevkisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar zor ilerliyor. Uzunçayır mevkisinde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğun seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu arttı.

D-100 kara yolunda Kartal'dan başlayan trafik yoğunluğu, çift yönlü olarak Kadıköy'e kadar sürüyor. Maltepe ve Bostancı mevkilerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Tem Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Kavacık mevkisinde trafik yoğun seyrediyor. Köprüye bağlanan ara yollarda da trafik yoğunluğu yaşanırken, Kavacık bağlantısında FSM Köprüsü yönünde oluşan trafik nedeniyle araç kuyrukları oluştu.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evden çıkanlar bazı toplu taşıma duraklarında, metrobüs ve metro aktarma merkezlerinde yoğunluğa neden oldu.

Çok sayıda kişinin aktarma yaptığı Uzunçayır'daki metrobüs ve metro duraklarında da yoğunluk gözlendi. Altunizade'deki metrobüs istasyonunda turnikelerden başlayan yolcu yoğunluğunun peronlara kadar uzadığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74 ölçüldü.

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