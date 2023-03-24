Dolar
19.07
Euro
20.48
Altın
1,996.41
ETH/USDT
1,782.00
BTC/USDT
28,019.00
BIST 100
5,004.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, EURO2024 Elemeleri D Grubu'nda yarın deplasmanda Ermenistan ile yapacağı maç için Başkent Erivan’a geldi.
logo
Gündem

İstanbul'da mide botoksu ameliyatı olan kişinin ölümüne ilişkin 2 kişi yakalandı

İstanbul'da zayıflamak için mide botoksu ameliyatı olan kadının ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
İstanbul'da mide botoksu ameliyatı olan kişinin ölümüne ilişkin 2 kişi yakalandı

Istanbul

Polis ekipleri, Tuzla'da özel bir hastanede zayıflamak için mide botoksu ameliyatı olup taburcu edilen 46 yaşındaki yabancı uyruklu Aylar Korhanova'nın ölümüne ilişkin, ailesinin şikayetiyle çalışma başlattı.

Kadının, evinde rahatsızlanması üzerine tekrar hastaneye kaldırıldığı, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, ameliyatın yapıldığı hastanenin yönetim kurulu üyelerinden C.C.E ile M.Ü'yü gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlar Varank ve Dönmez, İskenderun'da bazı sanayi tesislerini inceledi
Adana'da 2 bin kişilik konteyner kent kuruluyor
Depremzede hacı adayları haklarını 2024 yılına erteleyebilecek
İstanbul'da mide botoksu ameliyatı olan kişinin ölümüne ilişkin 2 kişi yakalandı
Dünya Etnospor Konfederasyonu depremzedeler için dayanışma obalarının sayılarını artırıyor

Benzer haberler

İstanbul'da mide botoksu ameliyatı olan kişinin ölümüne ilişkin 2 kişi yakalandı

İstanbul'da mide botoksu ameliyatı olan kişinin ölümüne ilişkin 2 kişi yakalandı

İstanbul'da Marmara'ya yakın yapılar depremde risk altında

İstanbul merkezli 10 ilde sahte altın operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da AK Parti milletvekili aday adaylığı için 1721 başvuru yapıldı

İstanbul'da AK Parti milletvekili aday adaylığı için 1721 başvuru yapıldı
Binalardaki sinsi tehlike "korozyon" yapıyı depreme dayanıksız hale getiriyor

Binalardaki sinsi tehlike "korozyon" yapıyı depreme dayanıksız hale getiriyor
Afyonkarahisar ve Üsküdar belediyeleri İskenderun'da 500 konteynerlik yaşam alanı kuruyor

Afyonkarahisar ve Üsküdar belediyeleri İskenderun'da 500 konteynerlik yaşam alanı kuruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet