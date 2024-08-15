Dolar
33.65
Euro
37.17
Altın
2,454.49
ETH/USDT
2,613.10
BTC/USDT
58,238.00
BIST 100
9,788.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da “BOTAŞ 50. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni”nde konuşuyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü-VTR-
logo
Gündem

İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması trafiği aksattı

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Abdülkerim Güzel, Alper Korkmaz  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması trafiği aksattı Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması sürüyor.

Çalışmalar kapsamında İBB Sosyal Tesisler durağının bariyeri kaldırıldı ve yola dubalar yerleştirildi.

D-100 kara yolunun bir şeridinin kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Metrobüs araçları burada, kapatılan şeritten ilerliyor.

D-100 kara yolunda uzun araç kuyruklarının Avcılar Parseller'den başlayarak Küçükçekmece'ye kadar devam ettiği görüldü. 

İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesinin planlandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul yılın ilk 6 ayında 8,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırladı
10 soruda "doğrulanmış ilan" düzenlemesi
Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Benzer haberler

İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması trafiği aksattı

İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması trafiği aksattı

Uzmanından otobüs sürücülerine "yol hipnozu" uyarısı

Avcılar'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Bahçelievler ve Avcılar'da D-100 kara yolundaki çalışmalar trafiği aksattı

Bahçelievler ve Avcılar'da D-100 kara yolundaki çalışmalar trafiği aksattı
Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet