İstanbul'da kaldırımda ilerleyen motosikletin yayaya çarpma anı kamerada
Bahçelievler'de kaldırımda ilerleyen motosikletin neden olduğu ve üç kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde kaldırımda hızla ilerleyen motosiklet, yürüyen kadına çarptı.
İstanbul Bahçelievler'de kaldırımda ilerleyen motosikletin neden olduğu ve üç kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi https://t.co/UEQbgKJffr pic.twitter.com/nU8r4qurC3— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 16, 2025
Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi ile yaya yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üç yaralı, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.