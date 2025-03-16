Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,931.00
BTC/USDT
84,297.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da kaldırımda ilerleyen motosikletin yayaya çarpma anı kamerada

Bahçelievler'de kaldırımda ilerleyen motosikletin neden olduğu ve üç kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mikail Bıyıklı  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
İstanbul'da kaldırımda ilerleyen motosikletin yayaya çarpma anı kamerada

İstanbul

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde kaldırımda hızla ilerleyen motosiklet, yürüyen kadına çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi ile yaya yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üç yaralı, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da kaldırımda ilerleyen motosikletin yayaya çarpma anı kamerada
Bakan Işıkhan, İzmir'de maden işçileriyle sahurda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da yaşayan Türk ve Müslümanların Ramazan ayını kutladı
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nı anma konseri düzenlendi

Benzer haberler

İstanbul'da kaldırımda ilerleyen motosikletin yayaya çarpma anı kamerada

İstanbul'da kaldırımda ilerleyen motosikletin yayaya çarpma anı kamerada

İstanbul'da İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Erciyes'te ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası heyecanı yaşanacak

Kütahya'da yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 14 kişi yaralandı

Kütahya'da yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 14 kişi yaralandı
Sırbistan'da tren istasyonundaki kazaya tepki gösteren öğrenciler, devlet televizyonu önünde gösteri yapıyor

Sırbistan'da tren istasyonundaki kazaya tepki gösteren öğrenciler, devlet televizyonu önünde gösteri yapıyor
Esenyurt'ta İETT otobüsünün 2 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Esenyurt'ta İETT otobüsünün 2 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet