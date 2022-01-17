Dolar
13.44
Euro
15.33
Altın
1,819.77
ETH/USDT
3,253.40
BTC/USDT
42,658.00
BIST 100
2,088.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da, iki kişiyi sahte 40 bin dolarla dolandıran zanlı tutuklandı

Kamerun uyruklu şüphelinin, altın alışverişi için buluştuğu kişilerin vazgeçmesi üzerine aldığı 40 bin doları sahtesiyle değiştirdiği belirlendi.

Uğur İslamoğlu   | 17.01.2022
İstanbul'da, iki kişiyi sahte 40 bin dolarla dolandıran zanlı tutuklandı

İstanbul

İstanbul'un Şişli ilçesinde altın alışverişi bahanesiyle bir araya geldiği kişilerin 40 bin dolarını sahte parayla değiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak'ta Şişli'deki bir otelde altın alışverişi yapmak için bir araya gelen taraflar arasında yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, altın almak için Kamerun uyruklu A.A.R. ile buluşan iki kişinin, anlaşmazlık sonucu alışverişten vazgeçtiği belirlendi. Bunun üzerine altın karşılığında aldığı 40 bin doları sahtesiyle değiştiren A.A.R'nin, iki kişiye bu sahte parayı verip, kendi getirdiği sahte altınları da alarak otelden ayrıldığı tespit edildi.

Emniyet güçleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden A.A.R'nin Şişli Eskişehir Mahallesi'ndeki adresini belirledi.

Şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce evde yapılan aramada 600 bin dolar değerinde sahte para, 3 kilo 800 gram sahte altın, 2 bin 400 dolar ile 37 gram altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Ekonomik Forumu'nda Kovid-19'un geleceği konuşuldu
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bilim insanları, şiddetli Kovid-19'a karşı koruyucu 'gen varyantı' keşfetti
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir haftada 78 ilde arttı
Araştırma: Kovid-19'a yakalanan gebelerin riskli doğum ihtimali daha yüksek olabilir

Benzer haberler

İstanbul'da, iki kişiyi sahte 40 bin dolarla dolandıran zanlı tutuklandı

İstanbul'da, iki kişiyi sahte 40 bin dolarla dolandıran zanlı tutuklandı

Eski Zaman gazetesi editörü ile eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı

Sivas'ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı
Bursa'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Bursa'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Yeni yasa kripto dolandırıcılığını önleyecek

Yeni yasa kripto dolandırıcılığını önleyecek