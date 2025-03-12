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İstanbul'da İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Sarıyer'de İETT otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mustafa Mert Karaca  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
İstanbul'da İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti Fotoğraf: Mustafa Mert Karaca - AA

İstanbul

Rumeli Feneri Caddesi'nde Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü ile 34 KM 2583 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza anında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

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