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İstanbul'da "Filistin'e destek konvoyu" oluşturuldu

Başakşehir’de Genç Aktivistler grubu üyeleri, Filistin halkına destek vermek için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

İbrahim Halil Aktürk  | 09.11.2024 - Güncelleme : 09.11.2024
İstanbul'da "Filistin'e destek konvoyu" oluşturuldu

İstanbul

Etkinlik dolayısıyla yaklaşık 50 araç, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Mislina Nur Badem, Filistin halkının bir an önce özgürlüğüne kavuşması için tüm insanlığın mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Filistin’deki zulüm bitene kadar tepkilerini dile getirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Badem, “Filistinli Müslüman kardeşlerimiz, adil bir yaşam hakkı ve özgürlük mücadelesinde yalnız değildir. Çocuklar, anneler ve babalar, bir gelecek umuduyla yaşama hakkına sahiptir. Bu acıya artık son vermek insanlığın ortak sorumluluğudur. Bizler, adalet ve özgürlüğün savunucusu olarak, Gazze’deki haksızlıkların son bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Etkinliğe katılan oyuncu-aktivist Yaşar Alptekin de gazetecilere, Müslüman olmayan halkların bile Filistin'deki İsrail zulmüne tepki gösterdiğini ifade etti.

Alptekin, herkesi İsrail menşeli ürünleri boykot etmeye çağırdı.

Açıklamanın ardından motosikletli grupların da katılımıyla oluşturulan araç konvoyu Başakşehir Millet Bahçesi'ne kadar ilerleyerek, burada etkinliği sonlandırdı.

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