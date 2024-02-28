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İstanbul'da FETÖ'nün aktif yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) aktif yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Emrah Gökmen  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
İstanbul'da FETÖ'nün aktif yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT, örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerinde saklanan ve aktif yapılanma içerisinde olanların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, zanlıların sahte kimlik kullanan ve daha önce ikamet ettikleri yerlerden taşınarak çok göz önünde olmayan sakin yerlerde yalan beyanlarla örgütle ilgili hakkında adli işlem olmayanların adına ev kiraladıklarını tespit eden ekipler, ayrıca şüphelilerin bu evlerde deşifre olmamak için gruplar halinde hayatın olağan akışına uygun yaşadıklarını belirledi.

Şüphelilerin kullandıkları telefon hatlarını başka hatlara yönlendirdikleri de ortaya çıkarıldı.

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kentte 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında daha önce kamu kuruluşlarından ihraç olanların da yer aldığı 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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