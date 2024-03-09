Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,939.50
BTC/USDT
68,429.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda 27 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda aralarında elebaşı Muhammed Uray'ın da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığını, organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda 27 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde organize suç örgütü üyelerinin yasa dışı faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama)", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "silahlı tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"da aralarında örgütün elebaşı "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın da bulunduğu 27 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ile çok miktarda para ele geçirildi.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bartın'da işçi servislerinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda 27 şüpheli yakalandı
Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir atandı

Benzer haberler

İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda 27 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda 27 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin temelleri, kadınlarla birlikte atılıyor

Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-9" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız
Bozdoğan-8 operasyonlarıyla 9 ilde 59 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Bozdoğan-8 operasyonlarıyla 9 ilde 59 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet