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İstanbul'da DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan, terör örgütü DEAŞ'ta üst düzey görevlerde bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Emrah Gökmen   | 01.03.2023
İstanbul'da DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda DEAŞ içerisinde 2014-2018 yılları arasında Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüttüğü belirlenen, örgütte üst düzey görevlerde bulunan "Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B’nin İstanbul’da olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.M.B. tutuklandı.

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